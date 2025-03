Spoorboekje: Ronald Koeman blikt in persconferentie vooruit op Nations League-duel met Spanje

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 19 maart 2025.

Het Nederlands elftal speelt donderdagavond in de Nations League de heenwedstrijd van de kwartfinale tegen Spanje. Bondscoach Ronald Koeman zal vanmiddag in een persconferentie vooruitblikken op dat duel. Het persmoment begint om 16.30 uur en wordt uitgezonden door ESPN. In de UEFA Women's Champions League staat een spannende ontmoeting op het programma tussen VfL Wolfsburg en Barcelona. Mis het niet!

Wedstrijden

VfL Wolfsburg Vrouwen - Barcelona Vrouwen (18:45 uur): Een topwedstrijd in de Champions League Vrouwen. Beide teams zijn in vorm en zullen strijden voor een plek in de volgende ronde. Verwacht een spannende en intensieve wedstrijd.

Manchester City Vrouwen - Chelsea Vrouwen (21:00 uur): Een Engelse clash in de Champions League Vrouwen. Beide teams hebben een rijke geschiedenis en zullen alles geven om door te stoten in het toernooi.

Voetbal op TV

14:00 uur: Persconferentie Ronald Koeman, ESPN

17:00 uur: Liberia - Tunesië, ESPN 2 - liveverslag van de WK kwalificatie Afrika

18:45 uur: VfL Wolfsburg Vrouwen - Barcelona Vrouwen, DAZN - liveverslag van de Champions League Vrouwen

21:00 uur: Manchester City F.C. Vrouwen - Chelsea F.C. Vrouwen, DAZN - liveverslag van de Champions League Vrouwen

Vandaag jarig

Rinus Israël: 🎈 Vandaag, 19 maart viert de legendarische Nederlandse voetballer en trainer Rinus Israël zijn verjaardag!

Ook oud-voetballer Arjan Vermeulen blaast vandaag kaarsjes uit. Gefeliciteerd!

Hakim Ziyech: 🎈Voormalig Ajax- en FC Twente-middenvelder Hakim Ziyech is vandaag jarig en blaast 32 kaarsjes uit.