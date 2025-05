Michiel Kramer geniet met volle teugen van Ajax-blamage: 'Mooi!'

Hoewel woensdagavond na de 2-0 nederlaag met RKC Waalwijk tegen Feyenoord officieus degradeerde uit de Eredivisie, stond de spits met een grote grijns voor de camera van ESPN. De ervaren spits, die een verleden heeft bij de Rotterdamse club, kon stiekem wel genieten van het late gelijkspel van Ajax.

Het duel tussen Feyenoord en RKC ging in de eerste gelijk op, maar vlak voor rust brak Igor Paixão de score open. Na rust besliste Ayase Ueda het duel in Rotterdams voordeel door de 2-0 te maken. "Ik had het gevoel dat we in de eerste helft best wel goed speelden", blikt Kramer terug op de eerste helft Eigenlijk uit slordigheden van ons kon Feyenoord een beetje gevaarlijk worden en eigenlijk moet je gewoon met 0-0 de rust ingaan."

Tijdens het interview ontploft De Kuip van vreugde, nadat de supporters meekregen dat het duel tussen FC Groningen en Ajax in 2-2 is geëindigd. Daarmee verloren de Amsterdammers de koppositie in de Eredivisie. “Kan ik verder praten”, reageert Kramer na de vreugde explosie met een grote grijns. "Hoor je mij wel?”, vraagt de spits vervolgens.

"Ik hoor jou wel, maar hier laten ze net de uitslag van Groningen - Ajax zien. 2-2, dus dan weet jij wel hoe laat het is”, reageert ESPN-verslaggever Sinclair Bischop daarop. "Dat kunnen we hier altijd wel waarderen. In Rotterdam kunnen wij het wel waarderen als Ajax geen kampioen wordt. Mooi!”, aldus Kramer, die tussen 2015 en 2018 actief was als spits van Feeyenoord.

RKC officieus gedegradeerd

Door de nederlaag in De Kuip kan RKC lijfsbehoud zo goed als zeker op zijn buik schrijven. De Waalwijkers hebben drie punten minder dan provinciegenoot Willem II en hebben daarnaast een aanzienlijk minder doelsaldo. "Uiteindelijk hebben we met zijn allen gefaald. Als je eruit gaat, dan kan je het goed gaan praten, uiteindelijk hebben we het gewoon niet goed gedaan. Er zijn eigenlijk maar een paar mensen de dupe van en dat zijn de supporters van RKC. We hebben volgens mij zondag nog een kans, maar dan moet je er negen of tien maken, reken maar uit. Dat wordt moeilijk", besluit Kramer.