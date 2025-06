Absolute wereldgoal Portillo: Santi Cazorla (40) promoveert naar LaLiga

Real Oviedo is zaterdagavond gepromoveerd naar LaLiga. De ploeg van de inmiddels veertigjarige Santi Cazorla, die gewoon aan de aftrap stond, was in de return van de play-off finale om promotie naar het Spaanse hoogste niveau met 3-1 te sterk voor Mirandes. De voormalig middenvelder van Arsenal bracht zijn ploeg op het goede spoor door vlak voor rust de 1-1 te maken.

Real Oviedo verloor de heenwedstrijd tegen Mirandes met 1-0 en had dus wat goed te maken in het eigen Nuevo Carlos Tartiero, dat afgeladen vol zat. Het was dan ook een flinke streep door de rekening van het thuispubliek toen Joaquin Panichelli namens de bezoekers de score opende in de zestiende minuut. De uitdaging voor de inmiddels veertigjarige Cazorla en zijn ploeggenoten werd daarmee nog groter.

Kort voor rust kreeg Real Oviedo een strafschop en het was good old Cazorla die mocht aanleggen vanaf elf meter. Oog in oog met Raúl Fernández faalde de middenvelder, die in het verleden uitkwam voor onder meer Villarreal en Arsenal, niet: 1-1. De fans in het uitverkochte stadion waren door het dolle heen en gingen er nog maar eens extra achterstaan om hun ploeg richting LaLiga te helpen.

Na rust had Real Oviedo niet lang nodig om het duel gelijk te trekken over twee wedstrijden. Al na 52 minuten was het Ilyas Chaira die de 2-1 maakte voor de thuisploeg. In het restant van de tweede helft werd er niet meer gescoord door beide ploegen, waardoor er een verlenging nodig was. En in die verlenging was het Real Oviedo dat op voorsprong kwam. En hoe! Francisco Portillo kreeg de bal in de zestien, nam hem aan, draaide om zijn as en schoot vervolgens verwoestend in de kruising: 3-1.

De voorsprong van Real Oviedo kwam in het restant van de verlenging niet meer in gevaar. Wel werd het in de tweede helft van die verlenging nog even onvriendelijk met een opstootje op het veld. Scheidsrechter Miguel Sesma Espinosa was na de onvriendelijkheden onverbiddelijk en toonde de rode kaart aan David Costas (Real Oviedo) en Unai Egiluz (Mirandes). Toen de extra tijd van de verlenging verstreken was, barstte de feestvreugde los in Nuevo Carlos Tartiero met een pitch invasion als gevolg.