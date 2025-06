Combi Bets in Voetbal: Hoge Uitkering, Hoog Risico?

Steeds vaker bieden online casino's een zogenaamde combi bet aan bij voetbalweddenschappen. Je kan hierbij zelf beslissen welke wedstrijden er aan de weddenschap toegevoegd worden. Het is aan jouw de taak om alle weddenschappen binnen de bet juist te voorspellen. Als er maar één weddenschap fout is, dan verlies je de complete combi bet. Daar staat wel tegenover dat combi bets een hogere uitkering hebben. Maar is het wel zo slim om een combi bet te plaatsen bij voetbal? Wij zochten het voor jullie uit.

Odds zijn vele malen hoger bij een combi bet

Je zou zeggen dat het een hoog risico is als je meerdere weddenschappen binnen één bet goed moet hebben. Je zal maar de pech hebben dat je zes weddenschappen gecombineerd hebt en er slechts één fout hebt. Dit is natuurlijk een hoog risico. Meestal worden er combi bets geplaatst bij voetbalwedstrijden die een zekerheidje kunnen zijn. Natuurlijk heb je nooit helemaal zekerheid, maar er zijn wedstrijden waarvan je verwacht dat bepaalde teams gaan winnen.

Artikel gaat verder onder video

De odds van dit soort wedstrijden zijn helaas ronduit slecht. Maar als je er een combi bet van maakt valt het ineens volledig anders uit. Je kan nu veel meer geld winnen mits je geluk hebt en je alles goed weet te voorspellen. De odds bij zo'n combi bet ligt vele malen hoger in de praktijk. Er valt zo met een simpele weddenschap nog wat geld te verdienen!

Met één inzet meerdere uitslagen voorspellen

Misschien was je al van plan om dit weekend op meerdere wedstrijden te wedden. Je kan ervoor kiezen om meerdere losse weddenschappen te plaatsen. Het enige nadeel is dat dit vaak slechte odds oplevert en je er vrij weinig aan hebt.

Je kan dus veel beter meerdere uitslagen tegelijk voorspellen in het casino. Vooral als het wedstrijden zijn die makkelijk te voorspellen zijn is het slim om meerdere inzetten te combineren. Als eerste telt een casino de odds vaak bij elkaar op. Hier doen ze ook nog een schep bovenop omdat je een hoog risico neemt door een weddenschap te combineren. Zo leveren wedstrijden die relatief makkelijk te voorspellen zijn ineens veel geld op.

Hoe meer risico je neemt, hoe meer geld je kan winnen

Eigenlijk geld dit voor alles bij een online casino. Als je steeds meer risico neemt als speler, dan kan je ook meer geld winnen. In het verleden hebben we record winsten gezien bij grote online casino's. Ze wisten een weddenschap te plaatsen met een combi bet van 11 wedstrijden. Door ze alle 11 goed te voorspellen wonnen ze tonnen aan prijzengeld. Terwijl de weddenschap normaal misschien een paar tientjes had opgeleverd op basis van hun inzet. Je kan dus veel meer geld winnen door meer risico te nemen.

Een foute weddenschap wordt wel harder afgestraft

Eén van de nadelen van combi bets bij voetbal is dat ze harder afgestraft worden. Als je normaal 11 weddenschappen plaatst en je voorspelt er één fout, dan is er slechts één weddenschap die niet uitbetaalt. De kans is groot dat je nog steeds op winst staat omdat je er 10 goed voorspelt hebt.

Maar als je een combi bet plaatst dan verlies je direct je inzet als één weddenschap van de elf fout is. Combi bets worden dus veel harder afgestraft en dit voel je letterlijk in je portemonnee. Je neemt dus zeker weten een hoog risico door er een combi bet van te maken. Wij raden dan ook af om honderden euro's in te zetten op een combi bet. Hou het kleinschalig en je zal er met een beetje geluk een hoop geld aan overhouden als de bet juist uitvalt.