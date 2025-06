Hoe voetballers hun vrije tijd invullen: van videogames tot online strategie

Voor profvoetballers draait alles om ritme, discipline en prestaties. Maar zelfs op het hoogste niveau is ontspanning essentieel. Wat doen topvoetballers als ze niet trainen of spelen? De moderne voetballer combineert fysieke inspanning met digitale ontspanning – van FIFA op de PlayStation tot strategische online bezigheden.

Gaming als ontspanningsmiddel

Het is geen geheim dat veel profs fervente gamers zijn. Spelers als Antoine Griezmann, Neymar en Memphis Depay staan bekend om hun liefde voor FIFA, Call of Duty en andere populaire titels. Niet alleen helpt het bij het ontspannen na een intensieve training, het versterkt ook de onderlinge band tussen teamgenoten.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Trouw, wordt gamen steeds vaker als serieuze hobby gezien bij topsporters, mede door de mentale focus en reactiesnelheid die het vereist – vaardigheden die ook op het veld van pas komen.

Van gameconsole naar online strategie

Toch blijft het niet bij alleen videogames. Steeds meer sporters verdiepen zich in digitale strategie, zoals beleggen, e-sports én recreatief online spelen. Een opvallende trend is de toename van spelers die interesse tonen in het verkennen van platforms voor entertainment buiten de landsgrenzen.

Denk bijvoorbeeld aan een online casino buitenland – een vorm van ontspanning waar strategie, risico-inschatting en concentratie samenkomen. Net zoals bij voetbal vereist het een zekere mate van zelfbeheersing en inzicht. Dergelijke platforms trekken een breed publiek, waaronder ook mensen uit de sportwereld die op zoek zijn naar iets anders dan de standaard ontspanning.

Grenzen stellen blijft essentieel

Uiteraard is balans het sleutelwoord. Coaches en mental coaches benadrukken het belang van structuur in de vrije tijd. Gamen of online spelen is prima – zolang het functioneert als ontspanning en niet ten koste gaat van rust, focus of slaap.

Clubs zoals Ajax en PSV werken actief samen met sportpsychologen die spelers helpen om hun dagindeling te optimaliseren. NOC*NSF biedt uitgebreide begeleiding op het gebied van prestatiegedrag en mentale gezondheid en ondersteunt zo een verantwoorde balans tussen ontspanning en prestatie. Digitale ontspanning hoort daarbij, zolang het in een gecontroleerde omgeving gebeurt.

Sociale ontspanning blijft belangrijk

Hoewel de digitale wereld lonkt, blijven traditionele vormen van ontspanning ook populair. Spelers brengen nog altijd veel tijd door met vrienden, familie of teamgenoten buiten het veld. Toch groeit de digitale component – zeker bij jonge spelers.