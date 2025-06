Jong Oranje ontloopt Ajax- en Feyenoord-target in halve finale EK

Jong Engeland is komende woensdag de tegenstander van Jong Oranje in de halve finale op het EK Onder 21. De ploeg van bondscoach Lee Carsley was in de kwartfinale met 1-3 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Spanje.

De beloftenploeg van La Furia Roja, met Feyenoord-huurling Hugo Bueno in de basis, begon ijzersterk aan de wedstrijd en leek al snel op een 1-0 voorsprong te komen. Maar niets was minder waar, want na tien minuten prikte Engeland de 0-1 tegen de touwen. Uit een corner viel de bal voor de voeten van James McAtee, die raak schoot. Nog geen vijf minuten later was daar ook al de 0-2 voor Engeland. Ditmaal was het Harvey Elliott die de rebound binnentikte van dichtbij.

Spanje vond kort voor rust de aansluiting via Javier Guerra, die raak schoot vanaf de strafschopstip. In de tweede helft probeerde de ploeg van Santi Denia Sanchez voor de gelijkmaker te zorgen. De keuzeheer bracht onder meer Ajax-target Raúl Moro binnen de lijnen. De 22-jarige buitenspeler van Real Valladolid liet zich direct gelden met enkele goede acties, maar de Spanjaarden wisten niet tot scoren te komen.

In het slot van het duel bleef Engeland, ondanks een heus slotoffensief van Spanje, eenvoudig overeind. In de blessuretijd werd het zelfs 1-3 voor Jong Engeland. Doelman Alejandro Iturbe haalde Jonathan Rowe neer in het zestienmetergebied, waarna Engeland een strafschop kreeg. Deze werd benut door Elliot Anderson. Daarmee verzekerde de jonge Three Lions zich van een plek in de halve finale als tegenstander van Jong Oranje.