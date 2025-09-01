Hélène Hendriks ligt onder vuur na optreden met Jack van Gelder

Hélène Hendriks moet Jack van Gelder kritischer benaderen in het programma De Oranjezondag. Dat stelt presentator Jeroen Pauw in het Algemeen Dagblad. De collega van Hendriks vindt dat de presentatrice steviger moet ingrijpen bij de verspreiding van nepnieuws. Hij haalt een opvallende uitzending van 14 augustus als voorbeeld aan.

"Dit is een vervelend voorbeeld, want ik vind haar een van de sympathiekste collega’s die ik ken — Hélène Hendriks moet als host zorgen dat de feitenvrijheid van Jack van Gelder wordt benoemd", begint Pauw in zijn interview. "Neem Jack van Gelder tegenover Henri Bontenbal laatst in De Oranjezomer; dat is leuke televisie en ik vind dat Jack die rol daar ook mag vervullen."

"Maar er moet een scheidsrechter zijn die je dan op de feiten wijst. Ik wil niet arrogant en hypocriet overkomen. Zij (Hendriks) is de enige die de kijker kan helpen in wat er nog klopt of niet", stelt Pauw. Hij vindt dat 45-jarige presentatrice uit Breda daarin tekort is geschoten.

Bekijk hieronder een fragment uit de desbetreffende uitzending: