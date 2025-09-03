Grote zorgen voor Advocaat door ‘privé-omstandigheden’

Dick Advocaat heeft in zijn huis te maken gehad met een overstroming door een gesprongen leiding, zo wordt duidelijk in de Transfer Deadline Show van ESPN. De schade was dusdanig ernstig dat de bondscoach van Curaçao pas later richting het eiland is gereisd. Inmiddels is Advocaat aangesloten bij de nationale ploeg.

Hoewel Advocaat in januari 2024 begon als bondscoach van Curaçao, woont hij nog altijd in Nederland. Wanneer er een interlandperiode op het programma staat, reist de bondscoach steevast af naar het Caribische eiland. Advocaat was van plan om zich op tijd op Curaçao te melden, voorafgaand aan de WK-kwalificatieduels met Trinidad en Tobago en Bermuda. Dit verliep echter niet zoals gehoopt.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met ESPN in de Transfer Deadline Show dinsdagavond bevestigt Leandro Bacuna dat Advocaat op dat moment nog onderweg is naar Curaçao. “Hij is er nog niet, hij komt vanavond pas aan. Hij had wat privé-omstandigheden”, stelt de zestigvoudig international. Wat er precies aan de hand is bij Advocaat, laat Bacuna in het midden.

Tafelgast Vincent Schildkamp weet precies wat er is gebeurd bij De Kleine Generaal. “Zijn hele huis staat blank”, onthult de commentator. “Hij had een overstroming in zijn huis, leiding gesprongen en alles stond blank. Hij ging een dag later die kant op, maar hij komt er wel aan.” Bacuna bevestigt dat Advocaat inderdaad een uur later aan zou moeten komen. Is het zonder de bondscoach dan onrustig bij de nationale ploeg van Curaçao? “Nee, we hebben gisteren voor het eerst getraind en dat voelde goed”, besluit de voormalig speler van FC Groningen.