Italiaanse keeper (82) staat voor rentree en ziet seks als verklaring voor zijn fitheid

De Italiaanse doelman Lamberto Boranga (82) gaat normaal gesproken zijn rentree maken in de voetbalwereld: hij wordt doelman van Trevana. Die club acteert op het zevende niveau in Italië. De fitheid van de routinier is onderwerp van gesprek in Italië.

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw was Boranga op het pieken van zijn kunnen. De doelman kwam uit voor onder andere Perugia, Parma, Fiorentina en Cesena en kwam tot 112 Serie A-duels. Zijn profloopbaan eindigde in 1983, toen hij veertig was. Hij bleef echter altijd actief. Boranga werd atleet en kreeg zelfs wereldtitels op zijn naam bij het hoogspringen en hink-stap-springen voor veteranen.

Artikel gaat verder onder video

"Chronologische leeftijd is één ding, biologische leeftijd is weer wat anders", verklaart Boranga in de Italiaanse krant Leggo. "Op sommige dagen voel ik me vijftig." En tegen Repubblica licht de nog topfitte doelman een tipje van de sluier op over hoe hij zijn lichaam optimaal in vorm houdt.

"Ik eet weinig en gezond, drink geen alcohol en rook niet", begint Boranga. De Italiaan geeft aan dat hij weinig vlees eet, stevig ontbijt en elke keer na een maaltijd een wandeling maakt. Toch is er nog een zeer belangrijk aspect dat hij wil benoemen. "Seks is onderdeel van de training: het draagt bij aan het welzijn, net als sport." Komende maand wil Boranga zijn rentree maken bij Trevana. Hoewel hij aangeeft dat hij daarvoor tijdens trainingen afziet, is hem dat allemaal waard. "Dat lijden wordt genot: er komen endorfine, testosteron en serotonine vrij. Zo houd ik mijn hart en hersenen jong."