Het Nederlands elftal kan zich komende vrijdag in het uitduel met Polen definitief plaatsen voor het WK van 2026. Bij een overwinning in en tegen het Oost-Europese land mag Oranje zich opmaken voor het eindtoernooi dat komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gespeeld. Polen - Nederland wordt live uitgezonden door de NOS, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint Polen - Nederland?

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Polen en Nederland op vrijdag 14 november begint om 20.45 uur. De UEFA heeft de Italiaanse scheidsrechter Maurizio Mariani aangesteld om het duel in Warschau in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Polen - Nederland uitgezonden?

De NOS zendt Polen - Nederland in zijn geheel uit op NPO1, waar de uitzending na het achtuurjournaal, zo rond 20.30 uur, zal beginnen. Vanaf 20.15 uur wordt er op NPO3 al voorbeschouwd op het treffen.

Wat staat er voor Oranje op het spel tegen Polen?

Ten eerste is Oranje bij een overwinning op Polen definitief zeker van de eerste plaats in de poule en daarmee officieel gekwalificeerd voor het WK van 2026. Bovendien is Nederland één van de groepshoofden bij de WK-loting, indien Polen en drie dagen later ook Litouwen worden verslagen door het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman.

Polen hield Oranje eerder dit jaar in De Kuip op een 1-1 gelijkspel en staat voorafgaand aan de return met drie punten minder op de tweede plaats. Bij een gelijkspel moet Nederland de klus dinsdag, thuis tegen Litouwen afmaken. Omdat het gat met de Polen dan drie punten blijft, zou een remise in de Johan Cruijff ArenA volstaan om de eerste plaats alsnog op te eisen.

Zelfs een nederlaag tegen Polen hoeft niet fataal te zijn voor Nederland. In dat geval komen beide ploegen namelijk op evenveel punten en is het doelsaldo doorslaggevend. Dat is met +19 om +6 op dit moment gigantisch in het voordeel van Oranje. Bij een gelijk doelsaldo wordt eerst gekeken naar het aantal gemaakte doelpunten (op dit moment 22 voor Nederland, tien voor Polen) en daarna pas naar het onderlinge resultaat. Mocht Polen er desondanks toch in slagen om Nederland van de eerste plaats te stoten, dan volgt voor Koeman en de zijnen een herkansing in de play-offs.