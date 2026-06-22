Ajax heeft geïnformeerd bij AS Roma naar de diensten van , zo meldt Enrico Camelio van Calciomercato. De Amsterdammers willen de spits in Nederland herenigen met hoofdtrainer Míchel.

Dovbyk werd in de zomer van 2023 door Girona opgepikt bij SC Dnipro-1 in zijn geboorteland Oekraïne. In LaLiga maakte de spits enorm veel indruk. In 36 competitieduels kwam de aanvaller tot liefst 24 goals, waarmee hij zich kroonde tot topscorer. De samenwerking met Míchel bleef beperkt tot een seizoen, want in 2024 legde AS Roma ruim veertig miljoen euro voor Dovbyk op tafel.

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In zijn eerste jaar in Italië had de Oekraïner regelmatig een basisplaats en was hij goed voor twaalf goals in 32 Serie A-wedstrijden. Afgelopen seizoen kwam hij door een hamstringblessure in alle competities slechts achttien keer in actie. Of er komend seizoen ook nog plek is voor Dovbyk is – mede door de komst van Donyell Malen – onzeker.

Volgens Camelio hoopt Ajax van de situatie te profiteren en zijn de Amsterdammers tot dusver de enigen die hebben geïnformeerd naar Dovbyk. “Míchel waardeert hem en is ervan overtuigd dat hij hem na hun gezamenlijke tijd bij Girona kan overhalen naar Amsterdam te komen.” In hoeverre de spits daadwerkelijk haalbaar is voor Ajax, zal nog moeten blijken. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt hij een transferwaarde van 26,3 miljoen euro.