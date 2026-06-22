Ajax ziet kans bij Barcelona en richt pijlen op talent dat doorbrak onder Flick

Ajax heeft zijn oog laten vallen op . De negentienjarige linksback van FC Barcelona geldt als een van de kandidaten om de Amsterdamse defensie te versterken. De Catalanen willen het talent komend seizoen elders ervaring laten opdoen en volgens Mundo Deportivo behoort Ajax tot de belangrijkste gegadigden om hem op huurbasis binnen te halen.

Torrents maakte vorig seizoen deel uit van de voorbereiding van de hoofdmacht van Barcelona en wist onder trainer Hansi Flick zelfs zijn debuut te maken. De linksback kwam uiteindelijk tot vier officiële wedstrijden voor het eerste elftal, terwijl hij daarnaast een belangrijke rol vervulde bij Barça Atlètic.

Ajax ziet kans bij ontwikkelingsplan van Barcelona

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Barcelona werkt momenteel aan de invulling van de selectie voor het nieuwe seizoen en heeft voor Torrents een duidelijk plan uitgestippeld. De clubleiding is ervan overtuigd dat de verdediger zich het best verder kan ontwikkelen wanneer hij wekelijks speelminuten maakt op een hoger niveau. Daarom wordt gezocht naar een tijdelijke bestemming waar hij op regelmatige basis aan spelen toekomt.

Die zoektocht heeft Ajax nadrukkelijk in beeld gebracht. Binnen de Amsterdamse club is voormalig Barcelona-speler Jordi Cruijff verantwoordelijk voor het transferbeleid en bovendien zoekt Ajax naar versterking aan de linkerkant van de verdediging. Torrents zou daarbij een interessante optie zijn.

Zijn ontwikkeling kende afgelopen seizoen wel een flinke tegenslag. Nadat hij zich in de eerste maanden van het seizoen had laten zien bij zowel het eerste elftal als Barça Atlètic, stond hij lange tijd aan de kant door een blessure aan zijn linkerenkel. Daardoor miste hij een groot deel van de tweede seizoenshelft.

Zoektocht naar nieuwe linksback

De interesse in Torrents komt op een moment waarop Ajax volop bezig is met het versterken van de linksbackpositie. Owen Wijndal begon het afgelopen seizoen nog als eerste keuze, maar verloor later zijn basisplaats en sloot het seizoen geblesseerd af. Oleksandr Zinchenko werd in de winter gehaald, maar liep al in zijn tweede wedstrijd een knieblessure op en blijft niet in Amsterdam.

Daardoor moest Ajax regelmatig terugvallen op Lucas Rosa, die een groot deel van zijn loopbaan juist als rechtsback speelde. De club onderzoekt daarom verschillende mogelijkheden om de linkerflank opnieuw in te vullen.

Torrents staat daarbij hoog op de lijst. Volgens de berichtgeving uit Spanje is Ajax zelfs een van de voornaamste kandidaten om de jonge verdediger tijdelijk over te nemen van Barcelona, dat hem graag elders verdere vlieguren wil laten maken.