Kaapverdië knokt zich naar punt en mag blijven dromen van volgende ronde

Kaapverdië heeft ook aan het tweede pouleduel op het WK een punt overgehouden. Na de sensationele 0-0 in de openingswedstrijd tegen Spanje, werd Uruguay in de nacht van zondag op maandag in Miami op 2-2 gehouden.

Bij Kaapverdië verdwenen de geboren Rotterdammers Laros Duarte en Dailon Livramento ten opzichte van de openingswedstrijd uit het basiselftal, ook Deroy Duarte - die tegen de Spanjaarden mocht invallen - begon op de bank. Sidny Lopes Cabral, Jamiro Monteiro en Garry Rodrigues, ook allen afkomstig uit de Maasstad, stonden wél aan de aftrap tegen Uruguay.

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Onder toeziend oog van onder meer de moeder van doelman Vozinha, die alsnog een visum voor de Verenigde Staten bemachtigde, nam Kaapverdië na twintig minuten spelen uit de eerste de beste doelpoging zowaar de leiding. Kevin Pina tekende op fraaie wijze voor het eerste WK-doelpunt ooit namens de debutant, door een vrije trap van grote afstand achter Fernando Muslera te rammen. Uruguay begon daarna meer aan te dringen en draaide het duel vlak voor rust helemaal om. In minuut 43 belandde een achterwaartse kopbal van Rodrigo Bentancur op de paal, waarna Maximiliano Araújo uit de rebound met een vallende kopbal het lege doel vond: 1-1. Diep in blessuretijd lag ook de tweede Uruguayaanse treffer erin. Deze keer was Araújo de aangever, hij legde de bal met het hoofd panklaar voor Augustín Canobbio, die oog in oog met Vozinha beheerst de 2-1 binnenschoof.

Bij Kaapverdië kwam Deroy Duarte halverwege alsnog binnen de lijnen, later zou ook zijn broer Laros zich bij hem voegen. Een kwartier na rust schoot Muslera Kaapverdié plots te hulp. De doelman kwam volkomen onnodig ver uit zijn strafschopgebied. Invaller Hélio Varela, koud in het veld, profiteerde dankbaar en schoof de 2-2 in het lege Uruguayaanse doel. Amper twee minuten later zette Monteiro zijn land zelfs bijna weer op voorsprong, maar de middenvelder die de afgelopen seizoenen actief was bij PEC Zwolle schoot rakelings over. Aan de overkant ontsnapte Vozinha vlak voor de tweede drinkpauze aan een derde tegentreffer. De doelman kreeg de bal na een klutssituatie niet klemvast, waardoor hij van dichtbij werd binnengeschoten. Na tussenkomst van de VAR ging er echter een streep door de treffer, omdat daar buitenspel aan vooraf was gegaan.

In het laatste kwart van de wedstrijd bracht de Uruguayaanse bondscoach Marcelo Bielsa onder meer Darwin Núñez binnen de lijnen, teneinde alsnog een beslissing te forceren. De Zuid-Amerikanen hadden in die fase ook duidelijk een overwicht, maar slaagden er echter nauwelijks in om tot uitgespeelde kansen te komen. Bij Kaapverdië raakte de pijp ondertussen steeds leger, waardoor het in de slotfase vooral bij tegenhouden en hopen op een spaarzame counter bleef. Federico Valverde kreeg in de slotminuten nog de beste kansen om Uruguay de zege te schenken. De middenvelder van Real Madrid schoot een vrije trap van net buiten de zestien echter rakelings over het doel van Vozinha en kwam later een paar teenlengten tekort om een lage voorzet van Núñez binnen te glijden. Ook Canobbio had in blessuretijd de winnende op de schoen, maar hij schoot wild over. Aan de overkant schoot Laros Duarte diep in blessuretijd vanuit kansrijke positie recht op Muslera en claimde een andere invaller, Nuno da Costa, tevergeefs een penalty.

Zo bleef het uiteindelijk bij 2-2 in Miami, waardoor Uruguay en Kaapverdië allebei op twee punten komen. In de slotronde neemt Kaapverdië het op tegen het de nog puntloze hekkensluiter Saudi-Arabië. Bij winst is een plek bij de laatste 32 een feit.