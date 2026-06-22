'Óscar García heeft razendsnel nieuwe trainersklus na vertrek bij Ajax'

Óscar García heeft een nieuwe trainersklus te pakken. De Spaanse coach vertrok zondag officieel bij Ajax en staat nu op het punt om gepresenteerd te worden bij het Poolse Pogon Szczecin.

Volgens het Poolse medium Meczyki heeft Pogon besloten afscheid te nemen van Thomas Thomasberg. De Deen stond sinds september 2025 aan het roer, maar moet na slechts 26 wedstrijden alweer vertrekken. Onder zijn leiding eindigde de club afgelopen seizoen als negende in de Poolse competitie.

Artikel gaat verder onder video

García was eerder al in beeld bij Pogon, maar destijds viel de keuze uiteindelijk op Thomasberg. De contacten tussen de Poolse club en de Spanjaard bleven echter bestaan. Nu is er alsnog een akkoord in zicht en zou García zelfs al in Szczecin aanwezig zijn om de laatste details af te ronden.

Van Jong Ajax naar hoofdtrainer

De 53-jarige García werd eerder dit jaar door Ajax aangesteld als trainer van Jong Ajax, kort nadat Jordi Cruijff technisch directeur was geworden. Niet veel later promoveerde hij naar het eerste elftal, nadat Fred Grim zijn functie neerlegde.

Onder leiding van García eindigde Ajax als vijfde in de Eredivisie. In totaal stond hij tien wedstrijden langs de lijn bij de Amsterdamse club. Daarin boekte hij vijf overwinningen, speelde hij twee keer gelijk en verloor hij drie duels. De play-offs om Europees voetbal werden gewonnen.

Ajax maakte zondag bekend dat de samenwerking met García met wederzijds goedvinden werd beëindigd, ondanks een doorlopend contract. Technisch directeur Jordi Cruijff sprak daarbij zijn waardering uit voor de werkzaamheden van de Spanjaard.

Eerste versterking lonkt direct

Volgens Meczyki wil García bij Pogon meteen werk maken van de selectie. De trainer zou al gesprekken hebben gevoerd met spits Jean-Pierre Nsame, die momenteel onder contract staat bij Legia Warschau. De ervaren aanvaller geldt mogelijk als de eerste zomeraanwinst van de Poolse club.

Met clubs als Brighton & Hove Albion, Olympiacos, Celta Vigo, RB Salzburg en Chivas op zijn cv brengt García de nodige internationale ervaring mee naar Polen. Als de laatste formaliteiten worden afgerond, wacht hem de taak om Pogon klaar te stomen voor het seizoen 2026/27.