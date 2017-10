Zidane looft spits Kane: "Hij is goed in alle onderdelen"

18:00 – Uiteraard is Zinedine Zidane zich bewust van het feit dat er bij Tottenham Hotspur veel dreiging uitgaat van Harry Kane. De coach neemt het met Real Madrid in de Champions League op tegen de Engelsen en is op zijn hoede voor de spits.



Kane is in de Premier League op dreef en heeft er ook in de Champions League al vijf in liggen. En dat na pas twee speelronden. "Hij is een heel belangrijke speler voor Tottenham", weet Zidane. "Hij is heel goed in alle onderdelen van het spel. Zijn grootste kwaliteit is dat hij altijd met scoren bezig is. Harry staat er altijd op de belangrijke momenten."



In Spaanse media werd de naam van de 24-jarige Engelsman al in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Zidane houdt zich op de vlakte over die geruchten. "Ik weet niet wat er gaat gebeuren in de toekomst", zei hij. In Groep H van de Champions League zijn zowel Real als Tottenham goed bezig. Beide teams staan na twee duels op zes punten.