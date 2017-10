Montella: "Ergernis publiek slaat over op het team"

9:35 – Ronald Koeman is niet de enige coach die weet hoe het is om met handenvol dure versterkingen de verwachtingen (nog) niet waar te kunnen maken. Wat Koeman beleeft bij Everton, overkomt Vincenzo Montella namelijk bij AC Milan. Ondanks elf zomeraanwinsten zijn de Rossoneri aan het worstelen in de Serie A, waarin de helft van de acht duels verloren werd. In de Europa League bleef Milan thuis tegen AEK Athene steken op 0-0.



Milan stelt dit seizoen flink teleur. Aankopen als Leonardo Bonucci en Hakan Calhanoglu voldoen niet aan de verwachtingen en dat zorgt voor kritiek bij de buitenwacht, die ook steeds minder fan wordt van Montella. De coach doet niet aan klantenbinding met zijn ploeg. Integendeel. Waar bij de Europa League-play-offwedstrijd tegen FK Shkendija nog 60.000 fans op de tribunes van San Siro zaten, waren dat er bij het doelpuntloze gelijkspel tegen AEK Athene nog maar 17.000. Zij staken hun onvrede over het spel van Milan niet onder stoelen of banken.



"Het is een lastige situatie", zegt Montella na de 0-0 tegen de Grieken. "Maar als we gewonnen hadden, was er opeens veel meer enthousiasme geweest. Het was lastig om door de muur van AEK heen te breken. Ik denk dat de teleurstelling en ergernis op de tribunes oversloeg op het team. Het kwam meer door de drie nederlagen in de Serie A dan door de wedstrijd tegen AEK zelf. We missen op dit moment wel het heilige vuur, maar ik zie wel dat de jongens zeer gretig zijn. Ze willen zó graag dat er een soort psychologisch blok ontstaat. Ik moet dit blok zien weg te werken."



Milan hoopt komende zondag tegen Chievo Verona (thuis, 15.00 uur) haar tiende plaats in de Serie A op te kunnen krikken.