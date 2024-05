Ajax denkt aan de toekomst en haalt talent weg uit België

Ajax moet ook komende zomer de bezem door de selectie halen. Maar de huidige nummer vijf van de Eredivisie is op de achtergrond ook druk bezig met de toekomst. De Amsterdammers maken dinsdagavond melding van de komst van Martin Henrion. De 16-jarige doelman is momenteel nog actief in de jeugdopleiding van Standard Luik, maar speelt per 1 juli 2024 zijn wedstrijden op de Toekomst.

Normaal gesproken dan. Ajax kondigt de komst van Henrion weliswaar alvast aan, maar volgens de club is de overstap van de jonge doelman ‘onder voorbehoud van enkele formaliteiten’. Hij heeft dinsdag wel zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2027. Henrion maakt momenteel dus nog onderdeel uit van de jeugdopleiding van Standard Luik, waar hij dit seizoen speler is van het O16-team. Eens hij definitief speler is van Ajax, zal hij zich aansluiten bij de Onder 17.

Eerder deze dinsdag meldde Ajax Showtime dat de Amsterdammers Elgyn Hato, het jongere broertje van eerste elftalspeler Jorrel Hato, vanaf komende zomer mogen verwelkomen op de Toekomst. De dertienjarige middenvelder komt over van Sparta Rotterdam en zal ‘hoogstwaarschijnlijk’ gaan aansluiten bij de Onder 14.

A new goalie #ForTheFuture.



Welcome to Ajax, Martin Henrion!

