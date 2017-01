Stam verwacht dat spelers leren van nederlaag tegen United

20:14 – Jaap Stam baalt van de 4-0 nederlaag tegen Manchester United in de FA Cup, maar verwacht wel dat zijn spelers kunnen leren van de ervaring. De Nederlandse manager stelt dat het in de eerste twintig minuten al fout ging waardoor het lastig werd om nog aan te kunnen haken.



"De eerste twintig minuten waren we gewoon niet scherp genoeg en je weet dat Manchester United zoiets afstraft. Dat deden ze vandaag ook", aldus Stam op de website van Reading. De trainer zag ondanks de zware nederlaag ook positieve punten. "We bleven wel gaan en druk naar voren zetten. In de tweede helft hadden we meer balbezit, maar we creëerden te weinig kansen."



"Maar ik kan mijn team weinig kwalijk nemen, ze hebben hard gewerkt om de taken uit te voeren die ze moesten doen", vervolgt Stam. "Het is een goede ervaring voor deze groep. Het is nu aan hen om het een team als Manchester United een volgende keer moeilijker te maken. Ervaring komt niet met alleen het winnen van wedstrijden, ook nederlagen zijn nuttig."