ADO kan Kastaneer 'vanavond nog' kwijtraken aan Mainz

15:51 – De kans is aanwezig dat Gervane Kastaneer op zeer korte termijn afscheid neemt van ADO Den Haag. Hij kan rekenen op de belangstelling van FSV Mainz, dat zeer dicht bij een akkoord is met de club uit de Hofstad. Dat heeft trainer Zeljko Petrovic bevestigd op de persconferentie in aanloop naar het duel met sc Heerenveen.



"Als de clubs er vanavond uitkomen dan is hij weg", sprak Petrovic klare taal volgens Omroep West. "De clubs zijn op dit moment in onderhandeling. Als het niet doorgaat, dan zit hij morgen bij de selectie voor Heerenveen. Dat is de voetballerij. Spelers willen weg, hebben nog maar een contract voor een half jaar. Als Kastaneer gelukkig is bij Mainz, dan wensen wij hem het allerbeste. Hij heeft het hier goed gedaan. Dit is een unieke kans voor hem."



De twintigjarige Kastaneer speelde dit seizoen tot dusver dertien eredivisiewedstrijden en scoorde daarin drie keer.