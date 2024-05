Trouw: ‘Nieuwe problemen voor Vitesse rondom Oyf, reddingsplan komt in gevaar’

Valeriy Oyf heeft nog nauwere banden met de Russische oligarch Roman Abramovich dan werd gedacht, zo weet Trouw. De aankoop van de Vitesse-aandelen door Oyf zou volledig zijn gefinancierd door de voormalig eigenaar van Chelsea, wiens Europese bezittingen zijn bevroren na de inval van Rusland in Oekraïne. Daarnaast zou Abramovich feitelijke controle hebben over de Arnhemmers, wat betekent dat hij als eigenaar van de aandelen kan worden aangemerkt en deze niet kunnen worden overgedragen.

Vitesse kreeg op maandag nog goed nieuws van Coley Parry, de Amerikaanse investeerder wiens overname van Vitesse werd tegengehouden door de licentiecommissie van de KNVB. De voornaamste schuldeiser van de Arnhemmers hield namelijk lange tijd tegen dat de aandelen van Oyf overgeschreven konden worden naar de stichting ‘Vitesse voor Altijd’ om de banden met Rusland door te snijden, maar ging begin deze week toch overstag. Met het overschrijven van de aandelen zou Vitesse aan een van de belangrijkste eisen van de licentiecommissie voldoen, maar nu lijkt zich weer een nieuw obstakel op te werpen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Trouw is het namelijk niet Oyf, maar Abramovich die in de praktijk eigenaar is van de Arnhemse aandelen. Het bedrijf van Oyf, Matteson Overseas Ltd., werd sinds de oprichting in 2006 volledig gevuld met geld uit leningen van Abramovich. Dat zou om een bedrag van 200 miljoen dollar gaan. Dit geld gebruikte Oyf om te investeren in bedrijven waar Abramovich belangen in had, waarna hij de opbrengsten hiervan gebruikte om de leningen af te betalen en in 2018 de aandelen van Vitesse over te nemen.

Volgens de krant zijn er meer aanwijzingen gevonden dat Abramovich het voor het zeggen heeft bij Vitesse. Zo zouden directeuren van verschillende bedrijven van de oligarch vergelijkbare bevoegdheden hebben binnen het bedrijf van Oyf en konden ze belangrijke beslissingen nemen namens de Vitesse-eigenaar. Ook werden rekeningen voor Oyfs bedrijf naar een investeringsfirma van Abramovich gestuurd. De nauwe banden tussen het tweetal vormen een probleem voor Vitesse omdat Oyf deze had ontkend tegenover de KNVB, maar ook omdat Abramovich tot 2022 eigenaar was van Chelsea. De UEFA staat niet toe dat clubs die in dezelfde nationale of internationale competitie uit kunnen komen dezelfde eigenaar hebben.

Het feit dat niet Oyf, maar Abramovich het voor het feite voor het zeggen heeft in Arnhem, kan voor Vitesse desastreuse gevolgen hebben. In tegenstelling tot Oyf staat Abramovich namelijk wel op de sanctielijst van de Europese Unie wegens zijn vermeende nauwe banden met Vladimir Poetin. Hierdoor zijn alle bezittingen van Abramovich in Europa bevroren, waardoor deze niet zomaar van hand kunnen wisselen. Nu blijkt dat de oligarch mogelijk degene is die de controle heeft in Arnhem, kan deze straf ook gelden voor de aandelen van Vitesse. Zolang het niet volledig duidelijk is wie de financiën voor de Vitesse-aandelen heeft verstrekt, bestaat de kans dat de aandelen helemaal niet overgedragen kunnen worden. Tijd om de waarheid te achterhalen, heeft Vitesse niet. De Arnhemmers moeten namelijk volgende week een financieel plan aan de KVNB voorleggen om kans te maken op licentiebehoud.

