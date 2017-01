Cocu: "Ik vind dat wij terechte winnaar van dit duel zijn"

20:44 – De negentiende speelronde van de Eredivisie kende zondag een prachtig slot. PSV en sc Heerenveen trakteerden de fans in het Philips Stadion op maar liefst zeven doelpunten. De Friezen leken met 2-3 te gaan winnen, maar de thuisclub kantelde met twee late goals de score (4-3). Verdiend, stelt PSV-trainer Phillip Cocu.



"Ik vind dat wij de terechte winnaar van deze wedstrijd zijn", reageerde Cocu na afloop op de persconferentie. "Ik moet de ploeg complimenten geven. Ze hebben puur op karakter iets gepresteerd." De oefenmeester was vooral lovend over Andrés Guardado, wiens toekomst mogelijk in de Verenigde Staten ligt. "Ik vond hem vandaag de leider van het team. Hij heeft de ploeg op sleeptouw genomen."



Door de winst mag PSV nog hopen op titelprolongatie. De Brabanders staan derde in de stand, op acht en drie punten achterstand van respectievelijk Feyenoord en Ajax. "Met een 3-3 gelijkspel was het gat groter geworden, maar ik zeg altijd dat we erin moeten blijven geloven", vervolgde Cocu. "Het is uiteindelijk een fantastische avond geweest voor iedereen."