Mönchengladbach met veerkracht langs Leverkusen

20:40 – Borussia Mönchengladbach heeft op spectaculaire wijze de uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen omgezet in drie punten. De ploeg van trainer Dieter Hecking keek zaterdag in de BayArena bij rust nog tegen een 2-0 achterstand aan, maar stapte uiteindelijk met een 2-3 zege van het veld.



Jonathan Tah bracht Leverkusen in de 31ste minuut op voorsprong en drie minuten later verdubbelde Javier Hernandez de marge voor de thuisclub. Toch gingen de punten mee naar Mönchengladbach. Lars Stindl maakte in de 52ste minuut de aansluitingstreffer en was zes minuten later ook verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Raffael tekende negentien minuten voor tijd op aangeven van Christoph Kramer voor de 2-3, waarmee hij de bezoekers de volle buit bezorgde.



Mönchengladbach heeft nu twintig punten, waarmee het teleurstellend dertiende staat in de Duitse competitie. Leverkusen is met vier punten meer de nummer acht van het Bundesliga-klassement.