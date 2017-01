Wildschut in navolging van Dijks naar Norwich City

0:26 – In navolging van Mitchell Dijks is ook Yanic Wildschut neergestreken bij Norwich City. De 25-jarige buitenspeler stapt voor een miljoenenbedrag over van Wigan Athletic, zo is duidelijk geworden.



De transfer is in de absolute slotfase van de transferperiode afgerond. Dat blijkt ook wel uit het feit dat Norwich om klokslag twaalf uur het nieuws naar buiten bracht. "Dit is een mooie stap voor mij", reageert de oud-speler van VVV-Venlo, sc Heerenveen en ADO Den Haag. "Toen ik hoorde van de interesse van Norwich, was ik erg gevleid. Ik hoop dat ik van waarde kan zijn voor het team."



Wildschut en Dijks gaan aan de slag bij de nummer negen van het Championship. Wigan, de oude club van Wildschut, staat op plaats 22.