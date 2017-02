Kwakman juicht: "Was een Champions League-doelpunt"

6 februari 2017 – Maar liefst 41 doelpunten vielen er maandagavond in de Jupiler League en de mooiste kwam waarschijnlijk op naam van Kees Kwakman. De middenvelder van FC Volendam schoot in de eerste helft geweldig raak tegen FC Den Bosch, dat met 2-1 verslagen werd, en was na de wedstrijd in de zevende hemel met zijn treffer.



"Die bal was best wel in de lucht", reconstrueert hij zijn doelpunt in gesprek met RTV Noord-Holland. "Ik dacht: hij gaat of bij Jan Smit in het zwembad of het kan wat worden. Het was een bal met een moeilijkheidsgraad van de Champions League en hij ging er ook in zoals in de Champions League. Het is moeilijk om zo'n bal met de juiste snelheid te raken. Zeker met rechts, mijn verkeerde been. Het was een wereldgoal. Deze maak ik nooit meer."



Kwakman werd overspoeld met reacties vanwege zijn doelpunt. "Bij zoiets zijn de sociale media natuurlijk heel leuk, deze ga ik bewaren. Dat ik aan het einde van mijn carrière nog zo'n goal maak, ik kan er echt niet over uit."