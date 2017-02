Van den Bighelaar bezorgt Ajax-vrouwen zege in topper

21:30 – De vrouwen van Ajax hebben een volgende stap in de richting van de landstitel gezet. De ploeg van coach Ed Engelkes, die na dit seizoen vertrekt bij de Amsterdamse club, won vrijdag op het eigen Sportpark de Toekomst de topper tegen FC Twente met 1-0.



Ajax had in de eerste helft het betere van het spel, wat op slag van rust resulteerde in de 1-0. Marjolijn van den Bighelaar (foto) bracht de Amsterdamse vrouwen aan de leiding. In het tweede bedrijf toonden de bezoekers uit Enschede meer aanvallende intenties dan de thuisclub, maar tot een gelijkmaker leidde dat niet.



Door de winst komt Ajax op 44 punten uit zestien wedstrijden, waarmee het fier aan kop gaat in de Eredivisie Vrouwen. FC Twente heeft 33 punten en moest de tweede plaats afstaan aan ADO Den Haag. De Residentieclub won door een vroeg doelpunt van Nadine Noordam met 1-0 van PSV en heeft nu 35 punten.