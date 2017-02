Groenendijk 'positief verrast' door houding ADO-selectie

9:48 – Alfons Groenendijk is zeer tevreden over de houding van de spelers van ADO Den Haag. De opvolger van Zeljko Petrovic stelt dat de spelers na het ontslag van Petrovic in de spiegel hebben gekeken en beseffen dat het beter moet.



"Ik ben positief verrast dat zij dat doen", zegt Groenendijk over de zelfreflectie bij zijn spelers. "Dat zij niet alleen wijzen, maar ook bij zichzelf te rade gaan. Daar begint het en dan ben je op weg een goede prof te zijn.'' Groenendijk moet ADO in de Eredivisie zien te houden. "ADO moet zijn eigen gezicht weer laten zien", vindt hij. "Als je hier gespeeld hebt, dan weet je wat dat betekent en wat er verwacht wordt. Dat je elke wedstrijd en training bereid bent om de onderste steen boven te halen. Dat je tien procent meer brengt dan je tegenstander wanneer je dat shirt draagt en dat je daar trots op bent en dat uitdraagt. Dat vind ik kernwaarden voor ADO. Als je de kantjes eraf loopt, dan hoor je hier niet. Daar zijn de jongens het mee eens", aldus de coach in De Telegraaf.



Met ADO gaat Groenendijk zaterdagavond op visite bij directe concurrent Go Ahead Eagles.