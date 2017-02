Conte: "Ik houd niet van de mindgames die hij speelt"

21:44 – Antonio Conte gaat niet mee in de uitlatingen van collega's dat het kampioenschap al binnen is voor Chelsea. De Londenaren gaan ruim aan kop in de Premier League. Onder meer José Mourinho wierp afgelopen weekend de handdoek in de ring.



"Ik houd er niet van om te reageren op andere managers. Ik houd ook niet van de mindgames die hij speelt. Ik heb genoeg ervaring om te begrijpen wat zijn intenties zijn. Als iemand beweert dat de titelrace voorbij is, dan zeg ik jou dat diegene geen gelijk heeft. Er zijn zes teams die de Premier League kunnen winnen", aldus Conte tegenover de Engelse media.



"Er kan nog van alles gebeuren." Chelsea liet zondag zeldzame punten liggen tegen Burnley. In de uitwedstrijd kwam de koploper niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Nummer twee Tottenham Hotspur volgt desondanks op tien punten. Manchester City kan maandag het gat verkleinen tot acht punten.