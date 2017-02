Primeur in Spanje: Granada start met elf nationaliteiten

23:07 – Met elf verschillende nationaliteiten in de basis, iets dat nooit eerder is vertoond in de geschiedenis van La Liga, heeft Granada CF een ruime thuiszege geboekt op Real Betis Sevilla. Het werd vrijdag 4-1 in het Estadio Nuevo Los Cármenes van Granada.



Mexico, IJsland, Frankrijk, Uruguay, Spanje, Nigeria, Kameroen, Marokko, Ghana, Brazilië en Colombia, uit deze elf landen kwamen de elf basisspelers van Granada voor het duel met Betis. Het samenspel tussen hen verliep uitstekend; al binnen 33 minuten stond het 3-0 voor Granada. Mehdi Carcela, Adrian Ramos en Andreas Pereira scoorden voor de gastheer. Ramos was in de 64ste minuut ook verantwoordelijk voor de 4-0. Petros redde een kwartier voor tijd de eer namens Betis, waar Ryan Donk in de basis stond.



Op de bank bij Granada zaten verder twee Spanjaarden, twee Portugezen, een Griek, een Argentijn en een Fransman. De Spanjaarden, onder wie oud-Ajacied Isaac Cuenca, en de Griek vielen in. Andreas Pereira en Betis-invaller Matías Nahuel kregen in de 66ste minuut allebei rood.



Wereldwijd was het niet de eerste keer dat een club met elf verschillende nationaliteiten aan de aftrap verscheen. Manchester United deed het bijvoorbeeld al eens begin 2011.