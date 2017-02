Cocu snapt niets van teksten De Jong: "Zorgwekkend"

15:09 – Phillip Cocu moest even in zijn ogen wrijven, toen hij afgelopen donderdag de column van Gijs de Jong aan het lezen was. De trainer van PSV vindt het onbegrijpelijk dat de directeur van de KNVB aan de vooravond van de kraker in De Kuip zijn voorkeur heeft uitgesproken voor Feyenoord.



Op zijn perspraatje voor de topper in Rotterdam-Zuid ging Cocu in op de column van De Jong. "Als je zo'n stuk schrijft, heb je er rustig over nagedacht. Dan is het dus niet zo dat hij het hem is ontvallen. Ik vind het zorgwekkend dat de directeur van de KNVB zich hierover uitlaat. Of het nu over Ajax, Feyenoord of PSV gaat, het lijkt me dat je dit vanuit zijn positie niet moet doen. Het heeft me verbaasd", reageert Cocu.



De Jong baarde veel opzien met het uitspreken van zijn voorkeur voor Feyenoord. De woorden die hij sprak waren: "Ik zal thuis duimen voor Feyenoord. Ja, sorry Eindhoven, maar ik meen dat. Die ongelooflijk grote club Feyenoord, komend van zo ver, jaar-in-jaar-uit geploeterd om financieel en ander onheil af te wenden, eindelijk staat die volksclub weer op de drempel van een landstitel. Met zo'n enorme achterban is het goed voor het hele voetbal, dat Feyenoord kampioen wordt. Als je als nationale topclub al zó lang geen rol van betekenis hebt gespeeld in de titelstrijd, mag het wel weer een keer. Eén keertje."