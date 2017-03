Streppel: "We hadden het eerder moeten beslissen"

3 maart 2017 – Het gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles voelde voor sc Heerenveen-coach Jurgen Streppel als een nederlaag. De Friese club leek vrijdag in het Abe Lenstra Stadion met 2-1 te gaan winnen, maar de bezoekers kwamen in de slotfase langszij (2-2).



Bij de 2-2 ging Heerenveen-keeper Erwin Mulder in de fout, al neemt Streppel de goalie niets kwalijk. "Je wint en verliest met z'n allen en vandaag hebben we gelijkgespeeld", sprak de oefenmeester bij FOX Sports. Bij rust stond Heerenveen nog met 0-1 achter, maar het was in de tweede helft superieur en kwam ook op voorsprong.



"Na rust hebben we de duimschroeven aangedraaid en het omgedraaid", vervolgde Streppel. Hij zag zijn ploeg kansen krijgen op meer, maar die werden niet benut. "De 2-2 was een verdedigende fout, maar aanvallend hadden we het eerder moeten beslissen. We hebben namelijk heel vaak op doel geschoten, dus dat kan ook het euvel zijn vanavond."