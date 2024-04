Chaos in Heerenveen: aftrap wedstrijd tegen PSV uitgesteld

De aftrap van het duel tussen sc Heerenveen en PSV is met in ieder geval tien minuten uitgesteld. In het Abe Lenstra Stadion had om 18.45 uur afgetrapt moeten worden, maar omdat veel thuissupporters vanwege een verkeerschaos rond de thuishaven van de Friezen nog niet op hun plek zitten, is dat moment naar achteren verschoven.

PSV kan vandaag de landstitel officieel veiligstellen. Bij winst in Friesland, en puntverlies van Feyenoord bij Go Ahead Eagles later op de avond, kan het kampioenschap de ploeg van trainer Peter Bosz niet meer ontgaan. De reis vanuit Eindhoven verliep echter niet vlekkeloos: de spelersbus van PSV kwam eveneens vast te staan in het verkeer, waardoor de ploeg later dan verwacht aankwam bij het stadion.

De vanuit Brabant meegereisde supportersbussen zijn inmiddels wél op hun bestemming aangekomen, maar dat geldt niet voor veel aanhangers van de thuisploeg. Om hen de gelegenheid te bieden de wedstrijd vanaf het begin mee te maken, is de aftrap blijkens een tweet van sc Heerenveen met tien minuten uitgesteld, waardoor deze plaatsvindt om 18.55 uur.

🌡️ Warming-🆙



ℹ️ We gaan iets later beginnen in het Abe Lenstra stadion.



⚠️ Aftrap #HEEPSV om: 18.55 uur. pic.twitter.com/51EzQ1ZpBe — sc Heerenveen (@scHeerenveen) April 25, 2024

Volg hier LIVE het duel tussen sc Heerenveen en PSV!

