Topschutter Parzyszek zinspeelt op vertrek bij De Graafschap

9:14 – Als het aan Piotr Parzyszek ligt, dan is hij bezig aan zijn laatste maanden bij De Graafschap. De 23-jarige spits, die dit seizoen al negentien keer scoorde in de Jupiler League, hoopt komende zomer een mooie transfer te maken.



Dat zei de spits vrijdag na afloop van de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen NAC Breda. "Als ik mijn ding blijf doen, is de kans wel heel groot dat ik vertrek", zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Ik ben niet iemand die te koop loopt met zijn kwaliteiten, maar het is na dit seizoen tijd voor een stap hogerop."



"Ik ben nu 23, ben een aantal jaren geleden naar Engeland gegaan en hier weer teruggekomen. Op bepaalde vlakken kan ik mij nog verder ontwikkelen. Daar zijn mooie clubs voor waar ik hopelijk mijn doelen kan bereiken", aldus de spits, die weet dat er interesse in hem is. "Voor scorende spitsen is altijd belangstelling. Uit de Eredivisie heb ik nog niets gehoord. Dat verbaast me eigenlijk wel. Maar het is nog vroeg. Je weet niet wat er nog gaat gebeuren. Wie gaan komen en wie gaan weg. Maar ik ben wel gebaat bij vastigheid en zekerheid. Ik hoop niet dat ik tot augustus hoef te wachten."