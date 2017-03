Opluchting bij Enrique: "Eerst dit seizoen goed afmaken"

11:34 – Luis Enrique is bezig aan zijn laatste maanden bij FC Barcelona, waar de coach afgelopen week zijn vertrek aankondigde. Op de persconferentie van vrijdag in aanloop naar het duel met Celta de Vigo kreeg de coach veel vragen over zijn toekomst.



"Ik voel me wel enigszins opgelucht, maar ben ook nog bezig met dit seizoen tot een goed einde brengen", zei de trainer. "Of ik hierna een jaar rust neem of aan de slag ga in de Premier League? Ik denk niet dat mijn vrouw wil dat ik een jaar thuis zit en ik denk dat ze de Engelse competitie wel leuk vindt", lachte Enrique. "Maar eerst moeten we dit seizoen goed afmaken."



De coach werd ook gevraagd of hij met de club in gesprek gaat over wie zijn opvolger moet worden. "Daar ga ik niet over en ik houd er niet van om over collega's te praten", zei Enrique, die met Barcelona zaterdagavond tegen zijn oude club speelt in La Liga.