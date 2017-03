Benfica klopt Feirense, Porto haalt uit tegen Nacional

4 maart 2017 – Ook na de 24ste speelronde in de Portugese competitie bedraagt het verschil tussen koploper Benfica en nummer twee FC Porto één punt. Benfica won zaterdag met 0-1 bij Feirense, Porto haalde uit in de thuiswedstrijd tegen Nacional Madeira (7-0).



Pizzi maakte vlak voor rust het enige doelpunt namens Benfica in de ontmoeting met Feirense. Porto leidde bij de pauze tegen Nacional Madeira met 2-0, door treffers van Óliver Torres en Yacine Brahimi. In de tweede helft maakte de Champions League-winnaar van 2004 er aan de hand van André Silva (2), Tiquinho (2) en Miguel Layún een monsterzege van. Nacional-verdediger Tobias Figueiredo kreeg in de 62ste minuut, bij een 4-0 stand, zijn tweede gele kaart.



Na 24 wedstrijden heeft Benfica zestig punten, FC Porto verzamelde er tot dusver 59.