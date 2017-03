Gio: "Jongens die nu hun kans krijgen moeten er staan"

14:35 – Dankzij een 2-1 overwinning op PSV zag het er allemaal zéér rooskleurig uit voor PSV, maar door een 1-0 nederlaag in de derby tegen Sparta en een handvol blessuregevallen ziet de wereld er ineens een stuk anders uit voor de ploeg uit Rotterdam-Zuid, die nog wel vier punten boven Ajax staat op de ranglijst. Coach Giovanni van Bronckhorst stoomt zijn gehavende team nu klaar voor de thuiswedstrijd tegen AZ van komende zondag.



Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis zijn weer fit aangesloten, maar Brad Jones, Terence Kongolo, Marko Vejinovic, Bilal Basaçikoglu en Eljero Elia zijn stuk voor stuk niet inzetbaar voor Van Bronckhorst. "We moeten schakelen. De jongens die nu hun kans krijgen moeten er staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat doen", aldus de trainer van Feyenoord via de officiële clubkanalen. Tonny Vilhena is er wel bij, omdat hij in beroep gaat tegen zijn schorsing van drie duels. "Ik vind het heel zwaar gestraft, ook in vergelijking met andere overtredingen die dit seizoen al gemaakt werden. Daarom zijn we ook in beroep gegaan."



Ondanks het verlies tegen Sparta blijft Van Bronckhorst positief. "Natuurlijk was het heel teleurstellend. We hebben er met elkaar over gesproken en de volledige focus ligt nu weer op de wedstrijdfit tegen AZ. We hebben dit seizoen al vaker bewezen dat we de draad weer kunnen oppakken na een teleurstelling. Ik heb er vertrouwen in dat dit zondag het geval zal zijn, met de steun van ons publiek. Dat helpt ons en maakt ons sterk als groep. We gaan ervoor."



Toch is AZ ook geen misselijke ploeg, weet Van Bronckhorst. "Ze presteren wisselvallig. Ze staan in de finale van de beker en gingen door in Europa. Ze staan waar ze horen te staan. We moeten ons wapenen, maar gaan van onze eigen krachten uit. Het is belangrijk om ons eigen niveau te halen", besluit Gio.