Curaçaose bondscoach hoopt op Locadia en Van Aanholt

16:34 – Jürgen Locadia en Patrick van Aanholt kunnen binnenkort een uitnodiging van de Curaçaose bondscoach, Remko Bicentini, verwachten. Hij wil de spelers van respectievelijk PSV en Crystal Palace overtuigen om voor Curaçao te kiezen in plaats van het Nederlands elftal.



Tegenover De Gelderlander bevestigt Bicentini dat het tweetal een uitnodiging kan verwachten. Daarnaast laat hij weten dat ook ADO Den Haag-spelers Guyon Fernandez en Gervane Kastaneer in beeld zijn. "Het is een keuze die je zelf moet maken. Maar voor ambitieuze profvoetballers biedt Curaçao een mooie interlandcarriére", stelt de bondscoach.



Eloy Room (Vitesse), Cuco Martina (Southampton) en Leandro Bacuna (Aston Villa) speelden al wedstrijden voor het eiland. Curaçao heeft zich weten te kwalificeren voor de CONCACAF Gold Cup, het Noord-Amerikaans voetbalkampioenschap dat deze zomer plaatsvindt. In groep C neemt de ploeg van Bicentini het op tegen Mexico, El Salavador en Jamaica.