Stegeman: "Nijhuis maakt wel vaker dit soort fouten"

9:56 – John Stegeman was na afloop van de wedstrijd van Heracles Almelo tegen Sparta Rotterdam (3-1 nederlaag) niet te spreken over scheidsrechter Bas Nijhuis. De trainer vond namelijk dat Rick van Drongelen met rood weggestuurd had moeten worden na het neerhalen van de doorgebroken Samuel Armenteros.



Volgens Stegeman is het ook niet de eerste keer dat Nijhuis dergelijke zaken over het hoofd ziet. "Dit is gewoon het neerhalen van een doorgebroken speler. Hij heeft wel vaker dat soort grappen, dat hij het gewoon niet ziet. Hij laat vaker doorspelen en daar houd ik van, maar dit was naar mijn idee een cruciale fout. De nederlaag is onze eigen schuld, maar hij maakt de laatste tijd wel vaker dit soort fouten", uitte de trainer zijn kritiek in gesprek met FOX Sports.



"Het zijn cruciale momenten in een wedstrijd, maar het was niet de reden waarom we verloren", vervolgt Stegeman. "We hebben dramatisch verdedigd. Als je zo speelt als wij dat hebben gedaan, dan ga je geen enkele wedstrijd winnen. Vooral de eerste helft was heel slecht. Ik denk dan ook dat we vooral van onszelf hebben verloren."