Lallana bood Klopp zijn excuses aan na gemiste kans

19 maart 2017 – Adam Lallana zal vermoedelijke slecht slapen vannacht. De aanvallende middenvelder van Liverpool miste zondag op bezoek bij Manchester City (1-1) een opgelegde kans door de bal simpelweg voor zich langs te laten lopen. Trainer Jürgen Klopp verwijt hem echter weinig.



"Hij was een van onze beste - zo niet de beste - spelers. Toen hij na afloop 'sorry' zei, vroeg ik me af waarom", vertelt de Duitse manager op de clubwebsite. "Misschien voelde hij zich er toe verplicht, maar ik vind dat hij een geweldige wedstrijd heeft gespeeld."



Al met al is Klopp blij met het gelijkspel in Manchester. "Ik ga niet al feestvierend een rondje rennen, maar het is zeker een goed resultaat voor ons. Zeker na een wedstrijd als deze. Onze preformance was ook prima, dat is eveneens positief. Ik ben tevreden."