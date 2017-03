Özil gaat praten: "Waarom geen CL winnen met Arsenal?"

8:21 – Mesut Özil heeft aangegeven dat hij snel met de clubleiding van Arsenal zal gaan om het over de toekomst te hebben. De Duitse international, die momenteel tot de zomer van 2018 vastligt, zal snel een knoop doorhakken.



Omdat de verbintenis van Özil volgend jaar zomer ten einde loopt, wordt er veel gespeculeerd over de toekomst van de spelmaker. De aanvallende middenvelder zegt in gesprek met Die Welt dat hij het absoluut geen straf zou vinden om bij Arsenal te blijven. "Ik heb een contract tot 2018 en voel me hier zeer op mijn gemak. We gaan snel praten en nemen dan een beslissing."



"Mijn droom is om de Champions League te winnen. Waarom zou dat niet met Arsenal kunnen?", zegt Özil, die weet dat de Londense topclub de afgelopen jaren steeds in de achtste finale uitgeschakeld werd. "Natuurlijk hebben we het nu even lastig en zijn we niet tevreden met de zesde plaats. Ik ben er echter van overtuigd dat het goed gaat komen."