Basisploeg België op de schop; zes wijzingen in Rusland

19:01 – Net als het Nederlands elftal werkt ook België dinsdagavond een oefeninterland af. Bondscoach Roberto Martinez heeft maandag bekendgemaakt dat Simon Mignolet en Thomas Vermaelen in het uitduel met Rusland sowieso in de basis zullen starten.



"Ik ga zes wissels doen in vergelijking met de wedstrijden tegen de Grieken", aldus de Spanjaard volgens Het Nieuwsblad. Zaterdag eindigde het WK-kwalificatieduel met Griekenland in 1-1. "Dus er komt een mix van spelers die zaterdag al aan de aftrap stonden en anderen die minder vaak spelen aan de aftrap. Dit is voor de groep die minder speelt, een kans om te bewijzen dat ze het shirt van de nationale ploeg waard zijn."



Mogelijk is Youri Tielemans één van de spelers die een kans krijgt. "Hij is een goed voorbeeld van een speler die op de deur klopt", sprak Martinez over de middenvelder van Anderlecht. "Zoals hij traint, verdient hij een kans. Ik wil hem graag eens in competitie zien. En jonge spelers kunnen de frisheid brengen die we nodig hebben. Dus Tielemans kan tegen Rusland belangrijk zijn."