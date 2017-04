RB Leipzig doet goede zaken, Wolfsburg gaat onderuit

22:03 – RB Leipzig heeft goede zaken gedaan in de Bundesliga. De nummer twee won met 2-3 van FSV Mainz. Daardoor is het verschil met nummer drie Hoffenheim, dat eerder won van Bayern München, weer vier punten. VfL Wolfsburg verging het wat minder goed. Freiburg was met 0-1 te sterk.



Mainz-RB Leipzig

Leipzig kwam pas in de tweede helft op gang. Drie minuten na de pauze was het Marcel Sabitzer die de openingstreffer maakte. Niet snel daarna verdubbelde Timo Werner de score. Jairo maakte de aansluitingstreffer voor Mainz, maar Naby Keita zorgde er al snel voor dat de marge weer twee was. In de slotfase werd het nog spannend. Nadat Mainz met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Jean-Philippe Gbamin, wist de ploeg toch de 2-3 te maken. Yoshinori Muto was trefzeker, maar het was niet genoeg om een punt binnen te halen.



Wolfsburg-Freiburg

Na vier duels zonder nederlaag moest het VfL Wolfsburg van Andries Jonker woensdagavond in Freiburg de meerdere erkennen. Het beslissende doelpunt viel een kwartier voor tijd toen Florian Niederlechner de openingstreffer maakte. Riechedly Bazoer begon in de basis bij de thuisploeg. Wolfsburg bezet de dertiende plaats terwijl Freiburg de nummer zeven is.