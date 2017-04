Milan-coach Montella lacht: "Inter rekte laatste halfuur tijd"

16:25 – Dat AC Milan in de derby tegen Internazionale in de laatste minuut nog langszij (2-2) kwam, ziet trainer Vincenzo Montella als gerechtigheid. De oefenmeester vond dat de rivaal er lange tijd veel aan deed om het tempo uit de wedstrijd te halen.



Milan stond lange tijd met 2-0 achter, maar boog het duel in de slotfase nog knap om tot een gelijkspel. "Inter rekte het laatste halfuur tijd. Dat de scheidsrechter na de negentigste minuut nog lang door liet spelen, vind ik dan ook niet gek. Ik moet daardoor de complimenten geven aan de arbiter", aldus Montella, die ook positief is over de comeback van zijn ploeg. "Mijn team heeft een geweldige reactie gegeven. Van een 2-0 achterstand terugkomen in een derby is een waanzinnige prestatie."



De eerste derby tussen beide teams eindigde ook al in 2-2. "Toen zag ik Inter juichen, nu waren de rollen omgedraaid. Ik ging ook meer uit mijn dak dan ik normaal doe", lacht de coach.