Streppel looft Larsson: "Hij vecht en durft fouten te maken"

23:15 – De wedstrijd tussen sc Heerenveen en Willem II was er niet een die de voetballiefhebber lang zal heugen. Toch ging men in Friesland met een tevreden gevoel naar huis, want de thuisploeg won uiteindelijk met 1-0 dankzij een goal van Sam Larsson.



"Larsson is misschien wel een voorbeeld voor de ploeg", stelde Jurgen Streppel tegenover FOX Sports. "Hij is heel erg aan het worstelen met zichzelf. Hij wil dolgraag laten zien dat hij de beste is, dat is hij eigenlijk ook. Maar hij heeft het ook lastig. Wat hij dan doet: hij vecht, hij durft fouten te maken, hij durft initiatief te maken. Vandaar dat ik hem ook altijd laat staan."



Verder was de trainer blij dat Heerenveen ondanks het lang niet altijd even goede spel wel won. "Voetbal is een raar spelletje. Soms speel je geweldig en verlies je. Soms speel je een helft wel aardig en niet groots in de ander en pak je drie punten. Een overwinning doet uiteindelijk altijd wonderen."