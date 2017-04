Hulshoff glundert: "Eerste helft was van een grandioos niveau"

23:40 – SC Cambuur maakt alle kans om terug te keren in de Eredivisie. Niet alleen won de ploeg een periodetitel, maar de manier waarop dat gebeurde was indrukwekkend. In eigen huis werd RKC Waalwijk met maar liefst 5-0 verslagen. Alle goals vielen bovendien voor de pauze.



"De eerste helft was van een grandioos niveau: 5-0 voor bij rust! Dan zit je waar je wil zitten", zegt de gevierde trainer Sipke Hulshoff voor de camera's van FOX Sports. "Natuurlijk hoop je het publiek nog te kunnen vermaken met meer goals in de tweede helft, maar ik denk dat je vandaag gezien hebt hoe goed wij kunnen voetballen."



"We zijn denk ik wel klaar voor de play-offs", vervolgt Hulshoff. "Die twee wedstrijden in de competitie zijn belangrijk om naar de play-offs toe te werken, want we slaan de eerste ronde over. Wij zijn het team dat in vorm is, maar in de play-offs speelt geluk ook een factor."