Maaskant ondanks verlies: "Ik ben trots op de ploeg"

22 april 2017 – Ondanks dat tegen FC Groningen in een spectaculaire slotfase werd verloren (2-3), waardoor handhaving bewerkstelligen een steeds lastiger verhaal wordt voor Go Ahead Eagles, is coach Robert Maaskant trots op zijn spelers.



"Ik heb een ploeg gezien waar ik trots op ben. Als ik kijk naar de energie waarmee ze gespeeld hebben, ook onder de moeilijkste omstandigheden, dan vind ik dat heel knap voor spelers die al met één been in de Eerste Divisie staan", aldus Maaskant bij FOX Sports. "Ze bleven erin geloven en ervoor werken."



Punten leverde dat Go Ahead niet op. "Het is niet anders. We hebben voor de winst gespeeld", vervolgt Maaskant. "Ik hoorde mensen zeggen dat we voor een punt hadden moeten gaan. Dat vind ik je reinste onzin. We weten dat we het niet in eigen hand hebben, dus dan moet je puur voor de winst gaan. Dat hebben we gedaan, maar dan krijgen we nog de deksel op de neus. Met een punt waren we echter niet veel opgeschoten."



Met nog twee duels te spelen staat Go Ahead onderaan in de Eredivisie. Het heeft vijf punten minder dan NEC en Sparta, de eerste concurrenten. NEC verloor eerder op de dag met 0-1 van Excelsior, Sparta speelt zondag nog tegen ADO Den Haag. "Iedereen kan rekenen, het zal heel moeilijk worden", weet Maaskant. "Maar zolang het mathematisch kan, blijven we ervoor gaan. Zo is ons karakter, al zijn we ook realistisch."