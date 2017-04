ErediVisie: de titelbeslissing, pandaberen en snotapen

12:00 – In de geschiedenis van de Eredivisie gaf de koploper met nog twee speelronden te gaan nog nooit een voorsprong van vier punten weg. Alleen een wonder kan Feyenoord, vanaf speeldag één al de baas, dus nog van haar eerste landstitel sinds 1999 houden. Dat en meer in deze ErediVisie, waarin we altijd een aantal opvallende zaken uit het weekend pikken. Met naast het naderende kampioenschap van Feyenoord aandacht voor onder meer pandaberen en snotapen.



Feest bij Feyenoord

Het was een ongelofelijk weekend voor Feyenoord. De Rotterdammers wonnen zelf met 0-2 bij Vitesse en zagen concurrent en aartsrivaal Ajax vervolgens met 1-0 bij PSV verliezen. Daardoor is het gat vier punten en kan Feyenoord de titel nauwelijks meer ontgaan. Er speelden zich bizarre taferelen af in Arnhem. Toen de fans in het bomvolle uitvak naar de thuistribunes zwaaiden, stonden er een paarduizend Feyenoord-fans op om terug te zwaaien. "Komen we uit Rotterdam?!", schreeuwden de supporters vanuit het uitvak. "Ken je dat nie horen dan?!", riep de rest van Het Legioen. Het was bijna een thuiswedstrijd voor de aanstaande kampioen, die opvallend weinig tegenstand kreeg van Vitesse, dat komend weekend de bekerfinale tegen AZ speelt. "Fraser, Fraser, we worden kampioen!", zongen de Rotterdamse fans als dank. Het al feestvierende Feyenoord kan volgende week kampioen worden op het Woudestein van Excelsior: dat wordt dus weer een thuisduel...



Twee pandaberen

Het is hommeles bij NEC, dat afgelopen zaterdag met 0-1 van Excelsior verloor en daardoor keihard afstevent op de play-offs om promotie/degradatie. De Nijmeegse fans zijn teleurgesteld, boos en de laatste tijd ook agressief, maar humor kan je ze niet ontzeggen. Tijdens het duel met Excelsior toonden ze een spandoek, die bedoeld was voor Marcel Boekhoorn. In gevatte woorden maakten ze duidelijk dat ze vinden dat de suikeroom wel wat meer geld in NEC had mogen stoppen. "Liever niet degraderen dan twee pandaberen", was er te lezen op een doek. Daarmee doelen de supporters op het feit dat de steenrijke Boekhoorn eigenaar van dierentuin Ouwehands Dierenpark is en veel geld neerlegt voor de veelbesproken panda's die afgelopen week naar zijn dierentuin werden vervoerd.



Overigens verdient Peter Hyballa veel respect. Hoe moeilijk zijn ploeg het dit moment ook heeft en hoe opstandig de fans ook zijn, hij blijft de supporters als eindverantwoordelijke toespreken. Dat is mooi. Toch moet er wel wat gebeuren: NEC verloor maar liefst twaalf van haar laatste dertien duels.





Snotaapje

Ajax zag zondagmiddag niet alleen het halve Philips Stadion, maar ook haar titelaspiraties in rook opgaan. In de met 1-0 verloren topper liepen de gemoederen dan ook hoog op. Vlak voor tijd kreeg Justin Kluivert het aan de stuk met matchwinner Jürgen Locadia. Kluivert trapte de PSV'er licht na, Locadia greep de Ajacied vervolgens vast en Kluivert reageerde daar weer op door Locadia bij het nekvel te grijpen. "Zo'n snotaapje die mijn nek vastpakt. Kom op man, hij komt net kijken", sprak Locadia na afloop over Kluivert tegen FOX Sports. Deze opmerkingen kon Lasse Schöne niet echt waarderen, zo liet de Deen weten aan FCUpdate.nl. "Het lijkt me niet verstandig om je collega op die manier voor de televisie belachelijk te maken. Ik denk dat hij daar nog wel spijt van gaat krijgen", zei Schöne. De beste conclusie is waarschijnlijk dat zowel Kluivert als Locadia zich niet van zijn beste kant heeft laten zien.





ADO is staying up!

Waar Ajax nog een wonder nodig heeft om zich tot kampioen van Nederland te kunnen kronen, heeft ADO Den Haag al een mirakel gerealiseerd. De club uit de Residentiestad bungelde lange tijd onderaan in de Eredivisie en was ten tijde van het ontslag van coach Zeljko Petrovic degradatiekandidaat nummer één, maar speelde zich met een 0-1 overwinning bij concurrent Sparta Rotterdam officieel veilig. Na het veroveren van Het Kasteel gingen de spelers en staf van ADO helemaal los voor het uitvak, iets waar het Haagse clubmedium mooie beelden van maakte. Trainer Alfons Groenendijk heeft het onmogelijke gepresteerd met ADO en dat is een groot compliment waard. In onderstaande video wijst hij nadrukkelijk naar de spelers en de rest van de staf, maar Groenendijk is de man die een geweldige wending teweeggebracht heeft in Den Haag. Hulde!





Wat verder opviel...

– Vitesse had maar één balcontact in de zestien meter van Feyenoord in de eerste helft, iets wat dit seizoen nog niet voorkwam in Arnhem (Opta).– FC Twente-verdediger Peet Bijen maakte zowel thuis als uit een eigen doelpunt tegen AZ (2-1 verlies). Hij is de enige speler met twee eigen goals in dit eredivisieseizoen.– Ted van de Pavert maakte de snelste goal voor een invaller in dit seizoen. De verdediger van PEC Zwolle kwam erin bij een corner, die hij er meteen in knikte tegen Heracles (1-2 verlies).– NEC-Excelsior (0-1, goal Mike van Duinen) is de eerste eredivisiewedstrijd sinds 2011 die beslist werd door het enige schot op doel (Opta).– Door de 2-3 nederlaag tegen FC Groningen is Go Ahead Eagles zo goed als zeker veroordeeld tot degradatie. Als er in het volgende duel niet gewonnen wordt bij Ajax, valt het doek definitief.– Het kampioenenonthaal bij De Kuip:Door: Koen Jans