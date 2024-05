Ajax troeft Duitse clubs af en krijgt gigantisch compliment: ‘Logisch om hierheen te gaan’

Voor Martin Henrion was het geen moeilijke beslissing om zijn handtekening te zetten onder een contract bij Ajax. De Amsterdammers kondigden dinsdagavond de komst van de zestienjarige Belgische doelman aan. Hij is momenteel nog actief in de jeugdopleiding van Standard Luik, maar speelt vanaf komende zomer zijn wedstrijden op de Toekomst. Voor Henrion was het ‘logisch’ om voor een overstap naar Ajax te kiezen.

De bezem moet komende zomer door de selectie van het eerste elftal, maar door de rampzalige twee afgelopen jaren is het nog maar de vraag in hoeverre spelers staan te springen om zich bij Ajax aan te sluiten. Niet in de laatste plaats omdat de Amsterdammers voor het tweede jaar niet actief zullen zijn in de Champions League. De jeugdopleiding staat er daarentegen uitstekend op in het buitenland, ook in België. Voor Henrion, die dit seizoen keept in de Onder-16 van Standard Luik, was zijn beslissing voor Ajax geen lastige. “Ik denk dat Ajax, zoals iedereen wel weet, een van de beste opleidingsclubs is”, zegt de talentvolle doelman voor de camera van het clubkanaal.

Artikel gaat verder onder video

“Ze hebben veel vertrouwen in de jeugd, daarom was het logisch om hierheen te gaan”, zo klinkt het. Sacha Tavolieri, de transfergoeroe die vooral de ontwikkelingen in België op de voet volgt, maakte eind maart al melding van de interesse van Ajax in Henrion. Volgens Tavolieri hadden ook clubs uit de Duitse Bundesliga hun pijlen gericht op de Belgische sluitpost. Maar voor Henrion was een andere club dan Ajax geen optie. “Nee eigenlijk niet. Ik heb gelijk voor Ajax gekozen”, reageert hij op de vraag of hij nog met andere clubs heeft gesproken. Henrion heeft er vertrouwen in dat zijn overstap van Standard naar Ajax goed zal verlopen. “Ik ben blij, dus het komt wel goed.”

Henrion treedt in de voetsporen van onder andere Mika Godts, die KRC Genk begin vorig jaar verruilde voor Ajax. Ook Ethan Butera en Rayane Bounida verhuisden van België naar Amsterdam. “Ik dacht, als zij de stap kunnen maken, dan moet mij dat ook lukken.” Henrion noemt zichzelf een ‘moderne’ keeper. “Goed op de lijn, maar ook met de voeten en in de lucht. Ik ben gek op Ederson, Ter Stegen, Neuer… En Courtois. Omdat het simpelweg de beste keepers zijn. Bijvoorbeeld het voetenwerk van Ederson is een inspiratie voor me.”

Nice to meet you, Martin 🤝#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) May 7, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez: 'Opvallend en gek dat hij naar Ajax gaat, ik dacht echt dat hij karakter had'

Kenneth Perez is verrast. "Ik vind het wel opvallend dat je blijkbaar zó graag bij Ajax wil komen."