Fraser: "AZ en Vitesse ontlopen elkaar niet zo gek veel"

15:46 – Henk Fraser wist in zijn spelerscarrière tot vier keer toe het toernooi om de KNVB Beker te winnen. In 1991, 1992, 1994 en 1995 mocht de verdediger de 'dennenappel' omhoog liften met Feyenoord. Komende zondag heeft de man uit Paramaribo de kans om de prijs voor de eerste keer als trainer een prijs te pakken. "Prijzen winnen, daar doe je het uiteindelijk voor."



Genieten van 'Road to the final'

Ten koste van De Dijk (2-7), RKC (4-1), De Jodan Boys (4-0), Feyenoord (2-0) en Sparta (1-2) wist Fraser met Vitesse de bekerfinale te bereiken. Als speler liet de coach dus meermaals zien hoe dat moet. "Ik kan me er weinig van herinneren, maar het winnen van de prijs onthoud je natuurlijk wel. Ik heb vroeger niet voldoende genoten van de weg ernaartoe. Dat heb ik nu wel gedaan. Prijzen winnen, daar doe je het uiteindelijk voor. Dat is het ultieme genot. Toch moeten de spelers, vanaf de eerste wedstrijd, ook genieten van de weg ernaartoe. De beker wordt ook steeds meer een happening, getuige ook alle supportersbussen die zondag naar De Kuip gaan. De aandacht maakt het spannend en geweldig voor de spelers."



"Wij hebben voor het seizoen de ambitie uitgesproken om de top-drie het lastig maken en het ploegen als AZ en Utrecht moeilijk te maken. Als je dan daarnaast de bekerfinale haalt, dan zou je daar vooraf wel voor tekenen. Het is mooi dat we nog meestrijden om twee fronten", vertelt Fraser, die met Vitesse op plek zes staat in de Eredivisie. "De beker is een mooie prijs. We zijn er absoluut klaar voor."



Geen geheimen en favorieten

Fraser weigert het om een favoriet aan te wijzen voor de eindstrijd in Rotterdam. "Het zijn allebei ploegen met spelers die uitstekend de geboden ruimtes kunnen benutten. De spelers hebben veelal hetzelfde meegekregen in opleiding. AZ heeft duidelijke patronen. We weten nagenoeg alles van elkaar. Ik denk dat we elkaar niet zo gek veel ontlopen, in alle opzichten niet. Als ik ook kijk naar de onderlinge wedstrijden, dan blijkt dat ook wel."



Duidelijk is dat het voor Vitesse allemaal wat nieuwer is. Waar AZ in 2013 nog de beker won, was Vitesse 'slechts' verliezend finalist in 1912, 1927 en 1990. "Het is een duidelijke reden waarom we er als trainersstaf voor gekozen hebben om het vooral als een normale wedstrijd te zien. Alles eromheen maakt het heel spannend voor ons. Het is 27 jaar geleden dat Vitesse een finale speelde. Er zijn allerlei zaken waarom het voor de jongens spannend is."