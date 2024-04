‘Spanning bij Vitesse: komende twee dagen cruciaal voor toekomst van de club’

Vitesse zal de komende twee dagen in spanning afwachten. Donderdag zal de rechter namelijk opnieuw kijken naar de aanvraag van de Arnhemmers om een WHOA-procedure te beginnen, terwijl vrijdag een gesprek met de licentiecommissie op het programma staat, schrijft De Telegraaf.

Op maandag werd al een WHOA-aanvraag van Vitesse afgewezen, omdat de voorgestelde herstructureringsdeskundigen als niet onafhankelijk genoeg werden gezien. Een van die deskundigen was Jeroen Reiziger, die ADO Den Haag in het verleden heeft geholpen met de WHOA-procedure. De Arnhemmers zullen naar verwachting twee nieuwe deskundigen aanstellen. De procedure, die wordt gebruikt door bedrijven om de schulden te herstructureren, moet bij er Vitesse voor zorgen dat het van het grootste deel van de schulden af kan komen. Het grootste bedrag zijn de Arnhemmers schuldig aan Coley Parry, die twaalf miljoen euro investeerde en vervolgens door de licentiecommissie werd geweigerd als eigenaar. Wordt ook het beroep tegen de afwijzing afgekeurd, zal deze investering veranderen in een lening.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens staat op vrijdag een gesprek tussen de clubleiding en de licentiecommissie gepland over het reddingsplan van Vitesse. Hierin is de WHOA-procedure een belangrijke factor. Algemeen directeur Edwin Reijntjes is al heel blij dat hij is uitgenodigd door de licentiecommissie. “Dat is heel bijzonder, want de licentiecommissie was niet echt Vitesse-minded”, geeft hij aan in gesprek met de krant. “Er is zoveel gebeurd het afgelopen anderhalf jaar. Zij zijn zo vaak teleurgesteld in wat Vitesse heeft gedaan, al dan niet terecht, waardoor er een enorm wantrouwen en een enorme negativiteit richting Vitesse is ontstaan. Voordat we aan tafel konden komen, hebben we eerst onze plannen moeten tonen. Ik zie het als een enorme stap dat we kunnen uitleggen wat we willen en dat we Vitesse een fatsoenlijke en normale club in Nederland willen laten zijn. We komen daar om ons plan uit te leggen en in gesprek te gaan met de licentiecommissie. Wij komen vooral om te zeggen hoe we het willen oplossen.”

Vitesse zit nog met een aantal flinke problemen, ziet ook Rijntjes. “Een groot probleem is dat we te maken hebben met een financier die veel geld in de club gestopt heeft en daarvoor wat zekerheden heeft bedongen. Het grootste probleem is dat de aandelen van de club nog steeds in Russische handen is. Daarover kan ik niet te veel zeggen, maar daarover zijn we wel in gesprek. Dat is het eerste wat we willen doen, de aandelen van Oyf naar de stichting zien te krijgen. Oyf is daartoe bereid. Maar er zijn afspraken gemaakt door Oyf en Parry, zodat we niet zomaar de aandelen van Oyf kunnen overhevelen naar de stichting”, sluit hij af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vitesse-supporters krijgen teleurstellend nieuws: 'Vanuit financieel oogpunt noodzakelijk'

Fans van Vitesse betalen volgend seizoen, ook als de club degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie, dezelfde prijs voor een seizoenkaart.