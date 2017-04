Van Wolfswinkel: "125 jaar lang niks en nu van die nul af"

20:22 – Ricky van Wolfswinkel kan vermoedelijk nooit meer stuk bij Vitesse. De spits scoorde zondagavond beide doelpunten in de KNVB-bekerfinale tegen AZ (2-0) en bezorgde de Arnhemmers daarmee de eerste prijs in de historie. Een prijs die zwaarbevochten was.



"Ik ben geweldig blij. Voor de jongens, voor de club, voor al deze mensen", vertelt de goaltjesdief op het veld van de Kuip tegenover FOX Sports. "125 jaar lang niks en nu hebben we eindelijk iets gewonnen en zijn we van die nul af."



"Ik ben teruggekomen naar Nederland en heb toen gekozen voor Vitesse. Ook omdat ik hoopte dit te kunnen presteren. Dit is echt een bekroning op het jaar", vervolgt Van Wolfswinkel. "Naar de Europa League (Vitesse is geplaatst voor de groepsfase, red.) kijk ik enorm uit. Daarin kunnen we verder groeien als team en als club."